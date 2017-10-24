（更正）金价下跌 因市场对美联储主席人选决定感到紧张

（因译文有误，内文第四段应是“上日”曾触及10月6日以来最低的1,271.86美元，而非“盘中触及”）

路透纽约/伦敦10月24日 - 金价周二下跌，因投资者焦急地等待有关美国联邦储备委员会(FED/美联储)下任主席的消息，另外，股市强劲，地缘政治局势趋于平静，打击了避险需求。

“人们回到股市，放弃了避险交易，”RJO Futures高级市场策略师Phillip Streible称。

他补充道，在周五发布美国国内生产总值(GDP)数据前，黄金期货将保持疲弱走势。

1828 GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,276.73美元，上日曾触及10月6日以来最低的1,271.86美元。

美国12月期金收跌2.60美元，或0.2%，报每盎司1,278.30美元。

“可能会在1,275-1,285美元附近盘整，直到美联储的消息出炉，”一位香港的交易员称。

美国总统特朗普周一告诉记者称，他“非常、非常接近”决定美联储主席人选。

“如果选择了一位鹰派候选人，金价非常可能承受新的压力，”Streible称。

明晟47国全球股指徘徊在近期触及的历史新高附近，此前通用电气在美国股市下跌，令ViX波动指数上涨。

现货银下跌0.6%，报每盎司16.94美元，前日触及10月9日以来最低价。

铂金涨0.4%，报每盎司924.40美元，钯金涨0.60%，报每盎司965美元。

“我认为市场仍认为，钯金会继续跑赢，”盛宝银行商品策略负责人Ole Hansen称。

“如果钯金和铂金价差走阔至50美元之上，那么我们可能会看见价差进一步向75美元区域挺进。”(完)