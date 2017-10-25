金价转升 此前触及两周半低位

路透纽约/伦敦10月25日 - 金价周三在触及两周半低位后持稳，因有报导称，共和党议员倾向选择泰勒担任下任美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席，驱动美债收益率升至多月高位。

市场认为，斯坦福大学经济学家泰勒将以更快速度升息。

“如果特朗普总统最终选择泰勒，金价可能会大幅下挫，”德国商业银行分析师在一份报告中称。

市场消化了年内再升息一次，明年升息一次的可能性，但美联储自己预计明年将升息三次，在泰勒的领导下，升息速度可能会更快。

这令金价承压，但地缘政治风险提振金价从稍早的跌势中反弹。朝鲜的一位资深外交官称，应严肃对待该国外务相有关可能在太平洋上空进行大气层核试验的警告。

朝鲜外务相李勇浩在9月美朝紧张局势升温时曾表示，朝鲜可能考虑在太平洋进行一次威力最大的氢弹爆炸试验。

1817 GMT，现货金涨0.02%，报每盎司1,276.61美元， 盘中触及10月6日以来最低的1,271.11美元。

美国12月期金收高70美分，或0.05%，报每盎司1,279美元。

金价在位于1,275美元的100日移动均线之上不远处徘徊。

乐观的美国耐久财订单和房屋销售数据提增加了升息理据，帮助将10年期美债收益率推至3月以来最高，30年期美债收益率至5月以来最高。

现货银下跌0.06%，报每盎司16.93美元。

铂金下跌0.22%，报每盎司917.99美元，钯金下跌0.3%，报每盎司959.22美元。(完)