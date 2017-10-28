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金价上扬 因加泰罗尼亚宣布独立提振黄金的避险吸引力
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2017年10月28日 / 上午9点52分 / 更新于 21 小时内

金价上扬 因加泰罗尼亚宣布独立提振黄金的避险吸引力

1 分钟阅读

路透,纽约/伦敦10月27日 - 金价周五小涨，逆转稍早的跌势，之前加泰罗尼亚议会宣布从西班牙独立，促使投资者买入黄金规避政治动荡风险。

加泰罗尼亚无视西班牙中央政府的反对宣布独立，后者正准备将该地区收归其直接管辖。

“加泰罗尼亚是总体欧洲局势的一个缩影。反映出欧盟的不稳定性，”RJO Futures的高级市场策略师Dan Huffey表示。

“这是我们认为诸如黄金等避险资产将会上涨的全部原因，”他补充说。

1802 GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,270.36美元，可能连跌第二周。金价稍早跌至三周低位1,263.35美元。

美国12月期金收涨2.20美元，或0.2%，报每盎司1,271.80美元。

“金价受加泰罗尼亚宣布独立推动上扬，但我仍认为，这不会长时间持续，因为美元仍处于高位，”Forex.com分析师Fawad

Razaqzada说。

美元指数从日高回落，因彭博报导，美国总统特朗普倾向于任命美国联邦储备理事会(FED/美联储)理事鲍威尔出任联储主席。

不过，美元仍处于三个月高位附近，限制了金价的上行空间。

现货银上扬0.1%，报每盎司16.77美元。现货铂金跌 0.7%，报每盎司910.85美元。现货钯金回落0.1%，报每盎司967.50美元。

所有三种金属本周均可能录得周线下跌。(完)

编译 母红; 审校

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