金价跌至一周低位 因美国经济数据强劲

路透纽约/伦敦11月3日 - 金价周五跌至一周低位，因好于预期的美国其它经济数据超过乏善可陈的就业数据带来的影响，推高美元。

美元因美国工厂订单和服务业数据强劲而上涨，逆转了稍早因表现不佳的就业数据引发的跌幅。

1826 GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,267.95美元，势将录得连续第三周周线跌幅。盘中跌至10月27日以来最低的1,265.16美元。

美国12月期金收跌0.7%，报1,269.20美元。

Quantitative Commodity Research顾问Peter Fertig称，数据整体上给美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息后明年进一步缓慢升息提供了理据。

“利率方面的前景仍指向美元升高，所以给黄金带来阻碍。”

受美国经济数据提振，全球股市升高。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust周四持金量下跌0.4%。

同时在亚洲，本周印度和中国消费者的实货需求疲弱，新加坡需求稳定，但印度的婚礼高峰期季节预计将在未来几周重燃黄金买兴。

现货银下跌1.7%，报每盎司16.78美元，铂金跌0.6%，报919美元，钯金转升0.2%，报998.10美元。(完)