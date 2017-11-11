金价受公债收益率上涨拖累下跌 但美国税改忧虑限制跌幅

路透纽约/伦敦11月10日 - 金价周五转跌，因美债收益率上涨，但跌幅受限，因股市和美元受美国税改前景不确定性拖累走低。

美债收益率上涨，给金价带来压力，减少了非孽息资产黄金的吸引力；而美元下跌令金价对其它外币持有者来说更便宜。

“收益率上升通常增加持有黄金的成本，今日收益率略有上涨，”道明证券商品策略负责人Bart Melek称。

两年期美债收益率升至九年高位，因交易员出脱令收益率曲线趋平的头寸，交易商在本周标售后减少所持长债。

1855 GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,275.60美元，周四触及10月20日以来最高的1,288.34美元。本周涨0.5%。

美国12月期金收跌13.30美元，或1%，报每盎司1,274.20美元，本周涨0.4%。

美元本周将录得一个月来的最大周度跌幅，因对美国减税计划可能被推迟至2019年感到失望，美元近期升势嘎然而止。

税改计划不确定性也打击美国股市，帮助终结了全球股市2003年以来的最长升势。减税是特朗普总统的主要承诺之一，该政策预期已经将标普指数自2016年美国大选以来推高逾20%。

其它贵金属，现货银下跌0.6%，报每盎司16.89美元，本周涨0.4%，为四周来的首周上涨。

铂金下跌0.8%，报每盎司929.40美元，盘中触及10月16日以来最高941.40美元。本周涨1.2%。

钯金下跌1.6%，报每盎司994.22美元，周四触及2001年以来最高的1,026.10美元，本周下跌0.3%。(完)