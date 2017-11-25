获利了结拖累金价走低 分析师预计下周将会反弹

路透11月24日 - 金价周五走低，因部分投资者在周末前锁定获利，且风险胃纳增强，但有关金价下周可能反弹的预期萦绕市场。

1846 GMT，现货金跌0.3%，报每盎司1,287.70美元，本周势将下滑0.5%。

美国12月期金收跌4.90美元，或0.4%，报每盎司1,287.30美元。

“部分市场人士结清黄金头寸，但成交量不大，”Logic Advisors的合伙人Bill O’Neill说。

“下周的走势至关重要，因为市场接近1,300美元水平，金价有可能升穿该水平，在略高的价位建立区间，”O‘Neill补充说。

关键阻力位区域仍在1,300美元水平，交易商说。

市场认为，美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的会议记录偏“鸽派”,这支撑金市，并在一定程度上削弱了市场对3月升息的预期，荷银的商品策略师Georgette Boele说。

12月升息已经被市场消化，交易商称。

美元指数周四触及9月26日以来最低。

尽管金价周四下跌，但美元走软使黄金受到支撑，保持在区间内，道明证券驻多伦多的商品策略部主管Bart Melek说。

美国股市在科技股带领下上涨，标普500和纳斯达克指数刷新收盘纪录。

其他贵金属方面，现货银跌0.3%，报每盎司16.99美元。现货铂金小涨0.8%，报每盎司940.50美元。

现货钯金跌1.39%，报每盎司997.25美元。

银价本周跌1.8%，有望录得三周来首周下跌。铂金回落1.1%，有望录得四周来首周下跌。钯金攀升0.4%，为三周来首周上涨。(完)