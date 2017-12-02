金价短暂跳升1.2% 因弗林调查事件激发市场的表现情绪

路透纽约/伦敦12月1日 - 金价周五跳升，因美元和美股下跌，此前美国广播公司(ABC)报导称，前美国安全顾问弗林准备告诉调查人员，特朗普总统在去年竞选期间指示其与俄罗斯大使接洽。

报导发出后，美股急挫。投资者担心这一政治消息可能影响到参议院通过总统特朗普支持的税改议案。

但很快金价脱离高位，美股从低位反弹，U.S. Global Investors主管交易员Michael Matousek说，美国参议院共和党领袖麦康奈尔表示，有足够的票数令该议案在参议院得到通过。

有关弗林的报导“对于之前就考虑买入黄金的人是一大刺激因素。这则报导激发了避险交易，”Matousek称。ABC称报导援引了弗林密友的话，路透无法立即证实ABC的报导。

1839 GMT，现货金升0.3%，报每盎司1,278.01美元， 盘中升至1,289.50美元，本周可能下跌0.8%。

美国2月期金收高5.60美元，或0.4%，报每盎司1,282.3美元。

周四，金价下跌0.7%，触及11月6日以来最低的1,270.11美元。

因缺乏明确方向，金价整个11月在1,265-1,300美元的窄幅区间内波动，为12年来最窄的月度波幅。

现货银下跌0.6%，报16.33美元，此前跌至8月8日以来最低的16.22美元，本周下跌3.8%。

钯金上涨1.5%，报1,021.60美元，本周升2.4%。铂金下跌0.3%，报每盎司938.40美元，本周下跌0.2%。(完)