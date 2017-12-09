美元上涨拖累金价下跌 录得5月以来最大周度跌幅

路透纽约/伦敦12月8日 - 金价周五徘徊在四个月低位之上，势将录得5月以来最大周线跌幅，此前美国税改取得进展，燃点了对美国经济的乐观预期，提振美元上涨。

周五发布的美国就业数据强于预期，也表明美国经济体质健康，暗示美国联邦储备委员会(FED/美联储)将一如预期在下周升息。

1934 GMT，现货金上涨0.1%，报每盎司1,247.81美元，接近周四触及的7月26日以来最低的1,243.71美元。金价本周迄今下跌2.6%，为连续第三周下跌，并录得5月初以来最大周线跌幅。

美国期金收跌0.4%，报每盎司1,248.40美元。

“黄金本周黯淡无光，不仅未能对特朗普令人争议的有关耶路撒冷决定作出一点正面回应，相反却不合时宜地跌至五个月波动区间的底部，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易负责人Tai Wong称。

“金价今日有些稳定下来，受助于美国就业报告中薪资部分疲弱，黄金多头现在寄望下周美联储进行鸽派升息。”

预计下周美联储将宣布升息，并为进一步升息提供指引。美联储之前预计明年升息三次。

就业数据发布后，美股和其它全球主要股市上涨，美元势将录得第五日上涨。

铂金下跌0.8%，报每盎司895美元，盘中跌至2016年2月以来最低的878.50美元。本周有望下跌5.5%，为13个月来的最大周度跌幅。

银价升0.5%，报每盎司15.81美元，本周下跌近4%，钯金挫0.6%，报每盎司1,007美元。(完)