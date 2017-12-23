强劲需求将钯金价格推升至17年最高 金价连升六日

路透纽约/伦敦12月22日 - 钯金价格周五跳升至17年高位，因汽车催化器制造商需求强劲，强化了供应短缺预期；金价连续第六日上涨，至两周半高位，因美国经济数据疲弱。

1850 GMT，现货钯金收跌0.06%，报每盎司1,037.15美元，盘中升至2001年2月以来最高的1,042.50美元，但汽车销售放缓预计将给价格进一步上涨带来挑战。钯金价格今年有望上涨逾50%，为2010年以来最强的年度表现。

分析师认为，约80%的全球钯金需求将来自汽油车的催化器，相比柴油机动车，现在很多人更青睐汽油车。

“欧洲汽车市场柴油车份额在下降，与其相反地汽油车份额在增长，”瑞士宝盛分析师Carsten Menke称。

GFMS分析师在近期研究报告中指出，明年将是连续第七年钯金市场供应严重短缺。

近年来钯金供应短缺，部分被投资者卖出实货支持的上市交易基金所抵消。

现货金上涨0.55%，报每盎司1,273.61美元，盘中升至12月5日以来最高的1.275.98美元。金价有望录得10月中以来的最强周度表现。

美国期金收高0.7%，报1,278.80美元，期货市场周一将因假日休市一天。

美国经济增长前景暗淡，因周五的数据显示，11月个人支出增长速度超过收入，美国联邦储备委员会(FED/美联储)看重的通胀指标--扣除食品和能源的个人消费支出物价指数仅增长0.1%。

铂金下跌0.4%，报911.50美元。银价上涨1.5%，报每盎司16.35美元。(完)