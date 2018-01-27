金价向17个月高位回升 因美元走低

路透纽约/伦敦1月26日 - 金价周五上涨，向上日触及的17个月高位回升，因美国经济增长放缓的数据推低美元，此前几日美国政府高层官员支持弱势美元讲话令美元遭重创。

美元有望录得5月以来的最大周度跌幅。美国总统特朗普周四有关他希望看见“美元强劲”的讲话未能提供太多支撑，此前一日美国财长努钦称，弱势美元短期内有助于美国贸易平衡。

1837 GMT，现货金涨0.3%，报1,351.86美元， 本周涨1.5%。周四，金价触及2016年8月以来最高的1,366.07美元。

美国2月期金收跌10.80美元，或0.78%，报每盎司1,352.10美元。

“美元疲弱，推高金价，金价仍处于上行走势，”U.S. Global

Investors首席交易员Michael Matousek称。

去年第四季美国经济增长2.6%，低于路透调查的分析师3%的预估。

“GDP放缓，所以美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否在年内升息那么多次的问题出现了，这有助于推高金价，”Matousek称。

全球股市将录得连续第10周周线涨幅。

其它贵金属，银价升0.7%，报每盎司17.42美元。周四，银价触及逾四个月最高的17.69美元。本周银价涨2.4%，在贵金属中周线升幅最大。

铂金升0.4%，报每盎司1,014.40美元，较前周持平。钯金下跌0.7%，报每盎司1,088.47美元。在近期触及新高后，钯金有望录得连续第二周跌幅。钯金触及两周低位的每盎司1,080美元。(完)