金价下跌 因美国就业数据发布后美元走强

路透纽约/伦敦2月2日 - 金价周五下跌，因美元兑欧元上涨，此前美国就业数据显示，岗位和薪资强劲增长，10年期美债收益率升至高位。

美国劳工部称，上月非农就业岗位增加20万个，超过18万个的预期，录得逾八年半以来的最大同比增幅。平均时薪也增长，按年增幅达到2.9%，为2009年6月以来最大增幅。

“鹰派数据提供了金价短期内进一步下行的触发点，”渣打银行贵金属分析师Suki Cooper称。

1834 GMT，现货金下跌1%，报每盎司1,335.26美元。美国4月期金收跌10.60美元，或0.8%，报1,337.30美元。

美国就业数据发布后，指标10年期美债收益率续升至逾2.8%，至四年高位。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)上周在最新召开的政策会议上维持利率不变，但上调了通胀预估，表示将“继续逐渐”升息。

本周金价下跌1.1%，此前七周内有六周周线上涨，上周触及17个月高位的1,366.07美元。

其它贵金属，银价下跌2.9%，报每盎司16.73美元，盘中触及12月28日以来最低的16.66美元，本周下跌3.8%。

铂金下跌1.2%，报每盎司993.50美元，本周势张下跌1.6%。

钯金涨0.6%，报每盎司1,043.50美元。本周钯金下跌4.2%，有望录得9月初以来最大周线跌幅。 (完)