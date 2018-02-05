金价持稳 上周五录得两个月来的最大单日跌幅

路透纽约/伦敦2月5日 - 金价周一持稳，因股市下滑扶助贵金属收复部分失地，上一交易日录得两个月来的最大单日跌幅。

上周五金价急挫1.2%，因美国强于预期的就业报告激发了通胀提速可能促使今年进一步升息的预期，这提振美元走高。

美元周一小幅升高，全球股市继续溃退，因美国通胀急升提高了美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能比预期更快地收紧货币政策的可能性。

1834 GMT，现货金持稳于1,334.40美元，仍远低于1月底触及的17个月高位1,366.07美元。美国4月期金收跌0.8美元，或0.1%，报1,336.50美元。

“黄金对冲通胀的功能将会比之前被更多地注意到，因为股市看似不仅处于抛售阶段，也可能受获利回吐影响，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。

美国股市今日延续跌势，上周五因美债收益率攀升和通胀上涨预期而大跌。

Gero称，2月中旬中国新年到来前的需求也支撑金价。

现货银上涨0.8%，报每盎司16.72美元，盘中追平上周五触及的五周低点16.54美元。上周五银价急挫3.7%，录得2016年12月以来最大单日跌幅。

铂金持平于每盎司986.24美元，仍徘徊在近三周低位，钯金下跌1.5%，报1,031.20美元。(完)