黄金持平 加息忧虑带来压力

路透纽约/伦敦2月8日 - 黄金周四持平，对美国公债收益率和全球利率不断上升的担忧拖累金价在早盘下滑，但当黄金触及约1,312美元的技术支撑水准时，买家进场，提振金价回升。

U.S. Global Investors首席交易商Michael Matousek表示，尽管在近日全球股市遭抛售时，美元上涨重压黄金，但稍后当金价触及技术支撑水准时，有更多投资者决定买入黄金。

“黄金在1,312美元得到支撑，并在该水准反弹，”Matousek说。

黄金在12月底至1月初期间走高，触及一年半来最高的1,366.07美元，主要是因为美元疲弱。

在1853 GMT，现货金持平，报1,318.12美元，在盘中触及1月2日来最低1,306.81美元后反弹。美国4月期金收涨4.40美元，或0.3%，报1,319美元。

早盘，美国通膨保值公债收益率升至近四年高位，此前英国央行暗示将会加速升息。这助燃了对全球主要央行将加息的担忧。

“公债实质收益率上升，加之美元反弹，重压黄金，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke表示。

现货银升0.4%，报16.43美元，此前触及12月22日来最低16.22美元。

现货铂金下跌0.4%，报976.30美元，此前触及一个月低位965美元。

现货钯金下滑1.9%，报965.90美元，此前触及10月31日来最低964.22美元。

德国商业银行分析师表示，钯金跌穿了位于55日移动均线的技术支撑位，结束了持续八个月的上行趋势。钯金去年上升56%，并在今年1月触及历来最高水准。(完)