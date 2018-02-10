金价因美元走强下跌 势将连跌第二周

路透纽约/伦敦2月9日 - 金价周五走低，受累于美元走强，以及担忧全球利率上升，但因全球股市走低，仍受到一些避险需求的支撑。

美元兑一篮子货币势将创近15个月来最大周度跌幅，美国主要股指在确认进入修正区域后，日内再跌约1%。

“目前，金市有两股力量在拉锯，”Dillon Gage Metals的投资服务部门执行副总裁Walter Pehowich称。

“这两股力量是，认为在不确定时期黄金仍是避险工具的投资者，以及持有空头头寸，且认为随着利率攀升美元将会走强的投机客。”

1905 GMT，现货金回落0.3%，报每盎司1,314.49美元，略高于周四触及的五周低位1,306.81美元。本周迄今下跌1.3%，势将连跌第二周。

美国期金收跌0.3%，报每盎司1,315.70美元。

“在表现如此糟糕的一周，仍能守在1,300美元之上应该被视为利多的信号，” Heraeus Metal Management的副总裁Miguel Perez-Santalla说。

现货银跌0.8%，报每盎司16.27美元，盘中触及12月22日以来最低。

现货铂金回落1.4%，报每盎司956美元，盘中触及1月10日以来最低。现货钯金跌0.6%，报每盎司968.90美元，盘中触及10月以来最低，本周有望创2016年10月以来最大周度跌幅。

“在近期回落后，铂金和钯金重回平价水准。鉴于我们预期全球汽车销售将会放缓，我们认为近期钯金遭抛售并非买入机会，且维持对钯金的利空看法，”Julius Baer在一份报告中说。(完)