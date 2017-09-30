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金价在美国8月通胀数据发布后下跌 但录得季度涨幅
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2017年9月30日 / 凌晨12点21分 / 19 天前

金价在美国8月通胀数据发布后下跌 但录得季度涨幅

1 分钟阅读

路透纽约9月29日 - 金价周五下跌，因美国通胀和消费者支出数据略微转弱，并未损及12月升息的预期。

1831 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,283.61美元。

美国12月期金收跌3.90美元，或0.3%，报每盎司1,284.80美元。9月下跌2.8%，但本季上涨2.9%。

9月，现货金下跌3%，为2017年迄今最大月度降幅，也是2016年11月以来的最大月度跌幅，因美元上涨。

但本季金价升3.3%，因7月和8月金价上涨，部分因为朝鲜导弹测试引发的地缘政治紧张局势。

美国商务部公布，美国8月核心PCE物价指数较上年同期上升1.3%，7月上涨1.4%。

核心PCE是美国联邦储备委员会(FED/美联储)看重的通胀指标，联储设定的通胀目标为2%。

但周五的数据基本没有影响对升息机率的预期，根据CME的FedWatch工具，金融市场消化的12月升息可能性为71%，数据发布前为76%。

钯金升0.8%，报每盎司936.20美元，本季涨11.3%，今年涨38%。

铂金下跌1.1%，报每盎司909.74美元。9月下跌8.7%。

钯金连续第三日较铂金出现升水，周三两者自2001年以来首次出现平价。

瑞银分析师Joni Teves称，“尽管我们认为钯金短期会较铂金升水，但铂金应该最终回到较钯金升水水平。”

现货银下跌0.6%，报每盎司16.73美元，本月下跌5.1%，本季升0.6%。(完)

编译 刘静；审校 母红

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