金价反弹攀升近2% 因美元回吐通胀数据公布后录得的涨幅

路透纽约/伦敦2月14日 - 金价周三攀升近2%，在早盘下跌后反弹，因美元回吐涨幅，美股震荡上行。

美国劳工部公布，1月消费者物价升幅超预期，这促使交易商预计，美国联邦储备委员会(FED/美联储)的升息步伐将会快于之前的预期。数据公布后，美元应声上扬。

不过，弱于预期的美国零售销售数据，以及股市在通胀数据公布后随即走低，引发投资者担忧，美联储的升息速度可能不足以抑制通胀压力。

1837 GMT，现货金上扬1.7%，报每盎司1,351.81美元，盘中升至1月26日以来最高1,355.08美元。美国4月期金收涨27.60美元，或2.1%，报每盎司1,358美元。

金价有望创2017年5月以来最大日涨幅。通胀担忧通常会促使投资者买入黄金。

“金市投资者将黄金视为对冲通胀的工具，通胀预期攀升提振对黄金的买兴，”渣打银行的贵金属分析师Suki Cooper说。

美股在通胀数据公布后应声走低，但在下午的交易中反弹。

现货银上扬1.9%，报每盎司16.86美元，盘中触及一周高位16.98美元。

现货钯金攀升1.8%，报每盎司1,002.25美元，稍早触及一周高位1,004.60美元。现货铂金劲扬2%，报每盎司993.24美元，盘中触及近三周最高998.80美元。(完)