金价离开低位 因美元受薪资增长放缓打击下跌

路透纽约/伦敦3月9日 - 金价周五从低位反弹，此前美元兑大部分主要货币走低，因薪资增长放缓预示着今年通胀将缓慢上升。

美国2月就业岗位增长录得逾一年半来的最大增幅，尽管数据提高了升息的可能性，但薪资增长放缓直指通胀仅会缓慢升高。

美元指数小幅下跌，令以美元计价的黄金对其它货币持有者来说更便宜。

“黄金也有一些被压抑后释放出来的买盘，技术图形上黄金处于被超卖状况，我认为市场在消化好于预期的就业数据这一好消息，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn称。

1846 GMT，现货金持平于1,321.99美元，本周也可能持平，美国4月期金收高2.30美元，或0.2%，报每盎司1,324美元。

“强劲的就业数据表明美联储可能做得更多一些，我认为肯定没有升息少于三次的风险。” 瑞穗证券首席经济学家Steven Ricchiuto称。

但薪资增长放缓，可能降低美联储升息次数从三次增至四次的预期。劳动力市场收紧将刺激薪资更快增长，将通胀推向美联储2%目标的乐观情绪犹在。

有关美国总统特朗普同意与朝鲜领导人金正恩进行两国领导人之间首次面对面会谈的消息打压金价。

银价上涨0.6%，报每盎司16.60美元，周线亦上涨0.6%。铂金涨1%，报每盎司961.40美元，本周下跌0.4%。钯金涨1.6%，报每盎司992美元，较上周持平。(完)