金价从高点回落 市场等待特朗普讲话和美联储政策决定

路透纽约/伦敦1月30日 - 金价周二跌落至一周低位，因市场等待美国总统特朗普的年度国情咨文讲话，以及美国货币政策方面的消息。

总统讲话和货币政策消息出炉的背景是，美国消费者数据利好，美国众议院情报委员会投票通过，公布一份显示联邦调查局(FBI)有反特朗普偏见的共和党备忘录的影响继续发酵。

“今日的走势主要是因投资者在今晚国情咨文讲话前进行头寸调整，”RJO Futures高级商品策略师Josh Graves称。

1849 GMT，现货金下跌0.22%，报每盎司1,336.99美元，稍早触及一周低位1,334.10美元。

美国2月期金收跌4.90美元，或0.4%，报每盎司1,335.40美元。

市场也为美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在周三结束为期两日会议后，使用鹰派措辞做准备，因有迹象显示，美国经济增长加速。

投资者将密切关注特朗普在年度国情咨文讲话中有关美元的评论。

金价徘徊在一周低位，尽管全球股市经历了六个月来的最大两日跌幅，美元指数隔夜攀升后回落。

其它贵金属，银价下跌0.3%，报每盎司17.11美元，盘中触及六日低位。

钯金下跌3.1%，报每盎司1,052.20美元，盘中触及五周低位的1,047.00美元。铂金下跌0.9%，报每盎司995美元，盘中触及一周低位987.49美元。

本月铂金价格急升，扶助铂金突破了2013年初以来的下行趋势线。(完)