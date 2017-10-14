金价触及两周半高位 因美国数据疲弱和特朗普对伊核协议发出警告

路透纽约10月13日 - 金价周五升至两周半高位，此前美国总统特朗普警告称，他可能最终会终结2015年伊朗核协议，此前发布的疲弱通胀数据减弱了升息理据。

美国9月通胀仍迟滞，尽管飓风扰乱墨西哥湾地区生产后汽油价格急升。

根据CME Group的FedWatch工具，市场消化的12月升息可能性为82%，低于数据发布前的87%。

现货金周五连续第六日上涨，在1953 GMT，升0.8%，报每盎司1,303.5美元，盘中触及9月26日以来最高的1,302.40美元，本周涨2%。

美国12月期金收涨8.10美元，或0.6%，报每盎司1,304.60美元，盘中触及逾两周最高。

升势推动金价升穿费波纳奇阻力位和在1,298美元附近的50日移动均线切入位。

“当升穿1,300美元关键心理价位，我们看见大量买盘，”RJO Futures高级商品策略师Phillip Streible称。

特朗普周五给伊朗核协议一记重击，他选择不核证伊朗遵守核协议，警告可能最终会中止该协议。

他做出上述宣布后，美元指数小幅转升。

现货银涨1.09%，报每盎司17.36美元，盘中升至三周高位的17.39美元。

铂金涨1.13%，报每盎司945.50美元，盘中触及三周高位的946.10美元，钯金升1.8%，报990.50美元，盘中触及五周半高位的996.90美元。(完)