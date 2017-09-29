全球第三季并购交易规模下降 大型交易寥寥无几

路透纽约/伦敦9月28日 - 2017年第三季全球并购规模略微下降，因为美国和欧洲的经济政策尤其充满不确定性，超过100亿美元的大型交易寥寥无几，令交易经纪商只能热衷于进行大量的较小交易。

即便第三季主要股市继续攀高，但大型企业仍对追求变革性交易心存谨慎，因为美国总统特朗普税改、医保和基建支出计划的前景仍不明朗，且英国退欧协商、朝鲜(北韩)发展核武动作也抑制了企业高官们的冒险意愿。

“大规模交易清淡，部分是由于税务政策和放宽监管仍存在不确定性，若消除这种不确定性，将促进并购活动，”高盛(GS.N)美国并购业务主管Matt McClure表示。

据汤森路透初步数据，第三季全球并购活动规模同比下滑5%至7,650亿美元，为2013年以来最低的第三季水准。

“在这种环境下，达成大型交易无异于豪赌，企业董事会也需要更多时间采取行动。而不到50亿美元的交易来说，阻力就会少一些，也更容易完成，”美国银行(BAC.N)的全球并购业务主管Steven Baronoff说。

第三季签署的最大规模并购协议，是美国航太与工业企业联合技术(United Technologies)(UTX.N)以300亿美元的现金加股票方式，收购美国航空电子设备生产商Rockwell Collins(COL.N)的交易。

美国第三季并购交易金额降至3,090亿美元，较上年同期下降6%；欧洲交易金额共计3,430亿美元，同比减少15%；而亚洲则为2,260亿美元，同比增长11%。

全球今年迄今由私募股权公司支持的并购交易规模已达2,120亿美元，较去年增长25%，为2007年以来最高。

能源与电力行业今年迄今的并购交易金额触及3,620亿美元的两年高位，较2016年同期增加7%。工业行业今年迄今的并购交易总额则创下3,260亿美元的纪录高位，较上年同期大增21%。(完)