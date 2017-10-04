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全球可再生能源发电能力2016年创纪录高点 IEA上调未来五年预估
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2017年10月4日 / 早上7点07分 / 14 天前

全球可再生能源发电能力2016年创纪录高点 IEA上调未来五年预估

1 分钟阅读

路透伦敦10月4日 - 国际能源署(IEA)上调未来五年全球可再生能源发电能力预估，主要因为中国、印度和美国的太阳能光伏发电装机容量大幅增长。此前全球可再生能源发电能力在2016年创下纪录高位。

IEA中期可再生能源市场报告称，预计到2022年全球可再生能源发电装机容量料增加逾920吉瓦或43%，得益于对低碳能源的政策支持以及太阳能和风力发电成本的降低。

最新预估的增幅比IEA去年预测要高出12%。

IEA报告称，2016年包括水力、太阳能、风力、生物能源以及潮汐在内的可再生能源发电装机容量净增165吉瓦，比2015年高出6%。

太阳能光伏发电装机容量去年增加50%，达到逾74吉瓦，这是太阳能光伏发电装机容量增速首次高于其他任何燃料，超过煤炭的净增长。

“我们预计到2022年可再生能源发电量增加大约1,000吉瓦，相当于全球目前煤电产能的半数左右，而后者用了80年的时间才达到这个水平，”IEA署长比罗尔(Fatih Birol)在声明中称。

“我们正在见证太阳能光伏进入新时代。我们预计从现在到2022年，太阳能光伏发电装机容量增长将超过任何其他的可再生能源技术，”比罗尔补充称。

前些年，环保人士曾指责IEA低估可再生能源的增长，并过度强调化石燃料的持续作用。

该机构预计到2022年，可再生能源发电量将增长逾三分之一，从2016年的约6,012太瓦时(TWh)增至8,169太瓦时，相当于中国、印度和德国的用电总量。

五年后，可再生能源将占全球各种能源来源的29%，去年预料为24%。

“尽管煤电到2022年仍为发电的最大来源，但可再生能源发电量与之距离在拉近。2016年时可再生能源发电比煤电少34%，到2022年时，这个差距缩小了一半，只剩17%。”

中国将占到全球可再生能源发电量增长的最大来源，因受到政府的坚定目标、经济鼓励诱因及空污忧虑的驱动。

IEA指出，尽管政策的不确定性，但美国仍将是次大的可再生能源增长市场，主因是对太阳能光伏发电的税收减免奖励及政府政策。

而到2022年，印度的可再生能源增长可能超越欧盟，使之与美国并列第二大的增长市场。印度届时可再生能源发电量料较目前增加一倍以上。(完)

编译 郑茵/王兴亚/张若琪 审校 高琦/孙茉莉

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