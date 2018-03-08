去年全球超级富豪人数增10% 亚洲富豪占比全球第二高--莱坊

路透香港3月8日 - 国际房地产顾问—莱坊周四发表报告称，2017年超级富豪人数上升10%，亚洲取代欧洲成为超级富豪人数第二高的地方，其中日本以拥有9,960名超级富豪成为亚洲之冠，其次分别是中国内地和香港。

莱坊2018年《财富报告》的调查显示，去年全球超级富豪（资产净值达5,000万美元或以上的人士）总数达至129,730人，总财产达26.4兆（万亿）美元。超级富豪人数增长速度明显比过去五年快，2012年至2017年录得18%的累积增幅。报告预计，到2022年亚洲的超级富豪人数将进一步上升55%，达至55,740人。预计在2017年至2022年期间，中国内地的超级富豪人数增长最强劲。

莱坊亚太区研究部主管Nicholas Holt表示，2017年是亚太区增长相对强劲的一年，这在亚太区富豪人数增长中反映出。尽管全球面临很多不利因素，例如利率上升，以及贸易局势紧张，相信亚太区在2018年将进一步增长，财富通过新技术相关行业而积累。

报告指，香港超级富豪人数的占比为全球第二高，每10万人就有70名超级富豪。2017年，香港有5,140名超级富豪，而中国则有8,800名。摩纳哥以每10万人口中有129名超级富豪排名第一位，瑞士有44位超级富豪位列第三位。

物业是香港投资者最主要的投资类别，占投资组合的47%，比例在亚洲排名第一。

莱坊董事及大中华区研究及谘询部主管纪言迅表示，内地实施资本控制，但去年香港继续吸引来自内地的投资者和资金。香港不仅成为投资的主要门户市场之一，而且已成为全球最大的资本输出地区。

莱坊预计香港2018年豪宅平均楼价按年上升7-8%，增幅为全球第二，仅落后于第一位巴黎的9%的升幅。（完）