纽约期市：阿拉比卡咖啡跌至一年低位，罗布斯塔咖啡从两个月高位下滑

路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。

9月阿拉比卡咖啡期货下跌2美分，或1.6%，收报每磅1.246美元，盘中触及2016年6月以来最低的1.233美元。

“在跌穿近期低位后激发了止损卖盘，一些头寸被结清，”一位交易商称。

从技术角度讲，市场愈发疲弱，此前在2月形成了所谓的死亡交叉，即50日移动均线向下穿过200日移动均线，这是看跌的技术信号。

交易商称，投机客令价格承压，过去三周里，投机客的净空头头寸几乎翻倍。

9月罗布斯塔咖啡期货收跌34美元，或1.6%，报每吨2,074美元，从上周五的两个月高位2,149美元进一步回落。

今日走势令市场结构弱化，9月较11月合约的溢价LRCU7-X7从周一高位29美元最多跌至14美元。

10月原糖期货收高0.15美分，或1.1%，报每磅13.82美分，略高于上周五触及的16个月低位13.50美分。

8月白糖期货收高4.90美元，或1.2%，报每吨407.50美元。

9月纽约可可收跌16美元，或0.83%，报1,918美元，为三周半低位，此前一日急挫4.6%。

9月伦敦可可收高3英镑，或0.2%，报每吨1,556英镑。(完) (编译 刘静；审校 母红)