纽约期市：原糖跌至16个月低位，因技术面疲弱

路透纽约/伦敦6月26日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一跌至16个月低位，因技术面转弱，主要种植国巴西收割气候干燥，以及数据显示投机客逾加看空激发卖盘。

10月原糖收跌0.32美分，或2.4%，报每磅12.85美分，盘中低见2016年2月以来最低的12.82美分。

7月合约将于周五到期。根据交易所数据，截至前一交易日，未平仓合约为93,093口。

“中南部地区未来10天天气干燥，给甘蔗收割提供了理想的条件，”MDA Information Systems气象学家谈到巴西主要糖产区时称。

上周的交易所数据显示，投机客将糖净空头头寸增加至近两年来最多。

8月白糖合约收跌8.70美元，或2.2%，报每吨386.80美元。

9月阿拉比卡咖啡收高1.5美分，或1.2%，报每磅1.245美元。

上周五，价格急升5.6%，因市场在前日录得相似跌幅至16个月低位后出现修正。

9月罗布斯塔咖啡收高12美元，或0.6%，报每吨2,090美元。

9月纽约可可收跌34美元，或1.8%，报每吨1,845美元。

9月伦敦可可收跌30英镑，或2%，报每吨1,488英镑。(完) (编译 刘静；审校 母红)