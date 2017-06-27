纽约期市：阿拉比卡咖啡、可可和糖期货齐升，因美元下跌

路透纽约/伦敦6月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡、可可和糖期货周二走坚，与商品市场整体走势一致，受美元下跌支撑。

汤森路透核心商品指数升约0.8%，因油价升至一周高位，美元下跌1%。

10月原糖期货收高0.04美分，或0.3%，报每磅12.89美分，此前因技术面疲弱和供应充裕预期，延续前一日跌势，触及16个月新低的12.78美分。

7月合约也是市场的关注焦点，该合约周五到期，市场人士注意到，到周一未平仓合约达80,557口之多。

市场也在等待巴西UNICA本周发布的甘蔗压榨数据，预计干燥的天气将整体提振糖产量。

8月白糖期货收高2.10美元，或0.5%，报每吨388.90美元。

9月纽约可可收高18美元，或1%，报每吨1,863美元。

9月伦敦可可收高8英镑，或0.5%，报每吨1,496英镑。

交易员称，技术阻力和业内买家买兴不旺抑制了升幅。

9月阿拉比卡咖啡收高0.8美分，或0.6%，报每磅1.253美元，延续上周触及16个月低位1.155美元后的反弹势头。

9月罗布斯塔咖啡收跌4美元，或0.2%，报每吨2,086美元。

阿拉比卡咖啡较罗布斯塔咖啡溢价走阔至约每磅31美分，延续上周触及至少2008年以来最低的24.4美分后的反弹势头。(完) (编译 刘静；审校 母红)