纽约期市：糖期货跌至16个月低位，尽管巴西甘蔗数据不佳

路透纽约/伦敦6月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三续跌至16个 月低位，交易员未理会主要种植国巴西中西部地区的甘蔗数据低于预期， 7月合约到期前较10月合约贴水缩窄。 10月原糖期货 收跌0.13美分，或1%，报每磅12.76美分，为20 16年2月以来最低。 周五到期的7月合约 较10月合约贴水一度从前日的0.24美分缩 窄至0.18美分。截至周二的未平仓合约为64,526口。 甘蔗行业集团Unica称，6月上半月，巴西中南部地区的糖产量为237. 9万吨，高于上月同期，但低于预期。 交易员称，投机客可能想要价格在第二季度结束前走低，他们持有的 净空头头寸为近两年来最高。周五是第二季度的最后一个交易日。 8月白糖期货 收跌2.10美元，或0.5%，报每吨386.80美元。 9月伦敦可可 收高1英镑，或0.1%，报每吨1,497英镑，英镑兑 美元上涨限制了升幅。 9月纽约可可 收高21美元，或1.1%，报每吨1,884美元。 9月阿拉比卡咖啡 收跌0.9美分，或0.72%，报每磅1.244美元。 9月罗布斯塔咖啡 收高6美元，或0.3%，报每吨2,092美元。( 完) (编译 刘静；审校 利棣儿)