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纽约期市：糖期货跌至16个月低位，尽管巴西甘蔗数据不佳
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2017年6月28日 / 晚上6点25分 / 1 个月前

纽约期市：糖期货跌至16个月低位，尽管巴西甘蔗数据不佳

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦6月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三续跌至16个
月低位，交易员未理会主要种植国巴西中西部地区的甘蔗数据低于预期，
7月合约到期前较10月合约贴水缩窄。
    
     10月原糖期货      收跌0.13美分，或1%，报每磅12.76美分，为20
16年2月以来最低。
    
    周五到期的7月合约      较10月合约贴水一度从前日的0.24美分缩
窄至0.18美分。截至周二的未平仓合约为64,526口。
    
    甘蔗行业集团Unica称，6月上半月，巴西中南部地区的糖产量为237.
9万吨，高于上月同期，但低于预期。
    
    交易员称，投机客可能想要价格在第二季度结束前走低，他们持有的
净空头头寸为近两年来最高。周五是第二季度的最后一个交易日。
    
    8月白糖期货       收跌2.10美元，或0.5%，报每吨386.80美元。
    
    9月伦敦可可       收高1英镑，或0.1%，报每吨1,497英镑，英镑兑
美元上涨限制了升幅。
    
    9月纽约可可      收高21美元，或1.1%，报每吨1,884美元。
    
    9月阿拉比卡咖啡      收跌0.9美分，或0.72%，报每磅1.244美元。
    
    9月罗布斯塔咖啡       收高6美元，或0.3%，报每吨2,092美元。(
完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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