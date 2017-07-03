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2017年7月3日 / 晚上7点14分 / 1 个月内

纽约期市：原糖反弹，受新季度伊始的买盘提振

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦7月3日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一上涨，受助于第三季度第一个交易日商品期货的普遍买盘。稍早价格下跌，因巴西汽油价格下挫可能导致产糖量增加。

跟踪19种商品的汤森路透核心商品指数触及三周高位。

纽约软商品市场周二因美国独立日假期休市。

10月原糖期货收高0.11美分，或0.8%，报每磅13.92美分，在交易的第一分钟价格急挫3.7%。

上周五晚些时候发布的数据显示，投机客将原糖期货的净空头头寸增加至2015年4月以来最高，将阿拉比卡咖啡和纽约可可期货的净空头头寸增加至纪录高位。

盘初的压力来自于巴西石油决定将炼厂的汽油价格下调5.9%。

汽油价格下降，将使得在巴西用甘蔗生产乙醇的吸引力下降。

7月糖合约交割逾160万吨，为纪录第二大交割量。

8月白糖期货收高2.80美元，或0.7%，报每吨390.50美元。

9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2>收跌3美元，或0.1%，报每吨2,146美元。9月阿拉比卡咖啡收高2美分，或1.6%，报每磅1.277美元。

9月纽约可可收高18美元，或0.9%，报每吨1,958美元。9月伦敦可可收高13英镑，或0.9%，报每吨1,538英镑。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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