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纽约期市：原糖期货下滑，阿拉比卡咖啡攀升至三周高位
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2017年7月5日 / 晚上6点38分 / 1 个月前

纽约期市：原糖期货下滑，阿拉比卡咖啡攀升至三周高位

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦7月5日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三下跌，与商品市场普跌走势一致，因美元走强；阿拉比卡咖啡升至三周高位，交易员注意到持有创纪录空头头寸的投机客进行空头回补。

10月原糖期货收跌0.2美分，或1.4%，报每磅13.72美分，在连续第二日未能升穿14美分关键阻力位后转跌。

交易所数据显示，截至周二，过去七个交易日的未平仓合约减少逾5.8万口，至77.6555万口。此前7月糖合约交付逾160万吨。

汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity指数下跌约1.5%，此前连续七日走高。美元指数上涨，交易员关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布会议记录。油价回落。

交易商称，市场焦点转向2017/18作物季预计供应过剩。

10月白糖合约收跌2美元，或0.5%，报每吨386.90美元，跟随原糖下跌走势。

8月较10月合约溢价LSUQ7-V7盘中急升至合约最高的27.30美元，交易商直接将此归因于10月欧盟糖业发生变化前供应可能趋紧。

9月阿拉比卡咖啡收高2.3美分，或1.8%，报每磅1.30美元，盘中升至6月12日以来最高的1.312美元。

9月罗布斯塔咖啡收高8美元，或0.4%，报每吨2,157美元。

9月纽约可可收跌11美元，或0.6%，报每吨1,947美元。

9月伦敦可可收高6英镑，或0.4%，报每吨1,534英镑。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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