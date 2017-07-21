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14 天前
纽约期市：原糖触及七周高位后下跌，因巴西上调燃油税会提振乙醇生产
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2017年7月21日 / 晚上7点10分 / 14 天前

纽约期市：原糖触及七周高位后下跌，因巴西上调燃油税会提振乙醇生产

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦7月21日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五在尾盘交易中下跌，此前触及七周高位，因主要生产国巴西税收方面的变化，可能令使用甘蔗生产乙醇变得更加有吸引力，给糖价提供了支撑。

咖啡和可可期货上涨，因市场等待周五晚些时候发布的交易员持仓报告。

10月原糖期货收跌0.01美分，或0.07%，报每磅14.40美分，盘中升至6月1日以来最高的14.69美分。

价格在收盘前最后三分钟下跌。

现货月合约本周连续第四周收高。

交易商称，巴西将提高联邦燃油税的消息起到了支撑作用。此举可能扩大汽油和乙醇之间的价差。

10月白糖期货收跌1.50美元，或0.4%，报每吨394美元。

9月阿拉比卡咖啡收高1.55美分，或1.15%，报每磅1.3655美元，为连续第四日上涨。

9月罗布斯塔咖啡收高30美元，或1.4%，报每吨2,143美元。

一位交易员称，美元走低给价格带来支撑。

9月伦敦可可收高13英镑，或0.8%，报每吨1,561英镑。

　9月纽约可可收高12美元，或0.6%，报每吨1,968美元。

现货月合约本周收高4.9%，为10周来最佳周度表现。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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