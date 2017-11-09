纽约期市：伦敦可可触及六个月高位，原糖升至三个月峰值

路透纽约/伦敦11月9日 - 伦敦可可期货周四攀升至六个月高位，因交易商关注最大种植国科特迪瓦的作物疾病。纽约可可期货从九个月半月高位回落。

原糖期货连升第五日，触及三个月峰值，因预期更多甘蔗将被用于生产乙醇。

12月伦敦可可期货收涨3英镑，或0.2%，报每吨1,632英镑，盘中触及6月中以来最高1,640英镑。

3月纽约可可期货收跌3美元，或0.1%，报每吨2,185美元，盘中触及1月底以来最高2,198美元。

“今日的走势使12/3月合约溢价CCZ7-H8跌至7美元，昨日触及合约高位33美元。”

交易商称，可可价格攀升部分受助于对科特迪瓦作物问题的担忧，这可能导致2017/18作物季大幅减产。

德国商业银行在一份报告中称，“过度降雨导致黑荚果病和褐腐等作物疾病蔓延，未见下季度将会改善的迹象。”

3月原糖期货收涨0.04美分，或0.3%，报每磅14.88美分，盘中升至8月初来最高14.94美分。3月白糖期货收涨1.50美元，或0.4%，报每吨389.60美元，为9月中来最高。

12月阿拉比卡咖啡期货收涨0.65美分，或0.5%，报每磅1.264美元。1月罗布斯塔咖啡期货收高14美元，或0.8%，报每吨1,824美元。(完) (编译 母红; 审校 刘静)