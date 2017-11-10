FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
纽约期市：纽约可可续升至10个月高位，原糖触及三个月高位
频道
专题
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
特朗普亚洲行
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
阿里巴巴“双11”启动三分钟即破百亿元 较去年同期缩短一半
中国财经
阿里巴巴“双11”启动三分钟即破百亿元 较去年同期缩短一半
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
深度分析
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月10日 / 晚上7点19分 / 更新于 11 小时前

纽约期市：纽约可可续升至10个月高位，原糖触及三个月高位

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦11月10日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周五续升至10个月高位，录得5月以来最大周度涨幅，因技术性买入信号增强；原糖期货升至三个月高位。

3月纽约可可收高27美元，或1.2%，报每吨2,212美元，盘中升至1月19日以来最高的2,226美元。

本周大涨7.6%，为六个月来的最强周度表现。

交易所数据显示，周四未平仓合约降至两个半月低位242,680口。五个交易日内减少近25,000口。

技术性买入信号增强，周一50日移动均线向上升穿200日移动均线，形成了利多的“黄金交叉”形态，交易员称。

12月伦敦可可收高10英镑，或0.6%，报每吨1,642英镑。

3月原糖期货收高0.08美分，或0.5%，报每磅14.96美分，盘中升至8月1日以来最高的14.99美分。本周收高4%。

3月白糖期货收跌30美分，或0.08%，报每吨389.30美元。

12月阿拉比卡咖啡收高1.15美分，或0.9%，报每磅1.2755美元，本周现货月合约收高2.9%，为9月中以来最佳周度表现。

ICE数据显示，周四未平仓合约减少228,113口，较11月1日触及的纪录高位245,897口减少近18,000口，当日价格上涨3.6%。

1月罗布斯塔咖啡收跌8美元，或0.4%，报每吨1,816美元，略高于周三触及的14个月低位1,799美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below