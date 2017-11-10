纽约期市：纽约可可续升至10个月高位，原糖触及三个月高位

路透纽约/伦敦11月10日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周五续升至10个月高位，录得5月以来最大周度涨幅，因技术性买入信号增强；原糖期货升至三个月高位。

3月纽约可可收高27美元，或1.2%，报每吨2,212美元，盘中升至1月19日以来最高的2,226美元。

本周大涨7.6%，为六个月来的最强周度表现。

交易所数据显示，周四未平仓合约降至两个半月低位242,680口。五个交易日内减少近25,000口。

技术性买入信号增强，周一50日移动均线向上升穿200日移动均线，形成了利多的“黄金交叉”形态，交易员称。

12月伦敦可可收高10英镑，或0.6%，报每吨1,642英镑。

3月原糖期货收高0.08美分，或0.5%，报每磅14.96美分，盘中升至8月1日以来最高的14.99美分。本周收高4%。

3月白糖期货收跌30美分，或0.08%，报每吨389.30美元。

12月阿拉比卡咖啡收高1.15美分，或0.9%，报每磅1.2755美元，本周现货月合约收高2.9%，为9月中以来最佳周度表现。

ICE数据显示，周四未平仓合约减少228,113口，较11月1日触及的纪录高位245,897口减少近18,000口，当日价格上涨3.6%。

1月罗布斯塔咖啡收跌8美元，或0.4%，报每吨1,816美元，略高于周三触及的14个月低位1,799美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)