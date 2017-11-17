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纽约期市：原糖续升至五个半月高位，因基金空头回补
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2017年11月17日 / 晚上7点16分 / 更新于 10 小时前

纽约期市：原糖续升至五个半月高位，因基金空头回补

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦11月17日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五续升，至
五个半月最高，因基金回补空头头寸，且价格突破技术阻力位后吸引了更
多的技术性买盘。
    
    咖啡和可可价格下跌，未理会商品市场的整体上升走势。汤森路透跟
踪19种核心商品价格的CoreCommodity指数         七日来首日上涨。
    
     3月原糖期货      收高0.11美分，或0.7%，报每磅15.37美分，此
前触及5月26日以来最高的15.46美分。
    
    本周现货月合约上涨2.7%。
    
    交易商称，市场继续得到基金回补空头的支撑，虽然生产商卖出拖累
了价格上升速度。
    
    周四价格升穿15.2美分的技术阻力位，吸引了进一步的技术性买盘。
因技术利多信号，价格有进一步上涨潜力，交易商表示。

    3月白糖期货       收跌10美分，或0.03%，报每吨393.80美元。
    
    3月阿拉比卡咖啡      收跌2.9美分，或2.2%，报每磅1.2725美元。
本周下跌2.8%，为9月底以来最差周度表现。
    
    ICE数据显示，阿拉比卡期货周四未平仓合约连续第八日减少，至211
,242口。
    
    12月合约      下周二首个通知日前的卖盘给市场带来压力，交易员
表示。
    
    1月罗布斯塔咖啡       收跌21美元，或1.1%，报每吨1,824美元。
    
    3月纽约可可      收跌9美元，或0.4%，报每吨2,131美元。
    
    本周次月合约下跌3.7%，为三个月来的最差周度表现。
    
    3月伦敦可可       收跌11英镑，或0.7%，报每吨1,607英镑。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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