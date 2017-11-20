纽约期市：原糖价格急挫，数据导致空头回补涨势暂歇

路透纽约/伦敦11月20日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一下跌逾2%，从前日的五个半月高位回落，因周五发布的数据显示，投机客减少空头头寸幅度大于预期，降低了未来出现更多空头回补的可能性。

3月原糖期货收跌0.39美分，或2.5%，报每磅14.98美分，低于周五触及的五个半月高位15.46美分。

美国政府周五发布的数据显示，截至11月14日当周，投机客大幅缩减原糖期货和期权净空头头寸，至五个月低位。

交易商称，全球2017/18年甚至2018/19年供应过剩前景限制上行空间。

3月白糖期货收跌5美元，或1.3%，报每吨388.80美元。

3月纽约可可收跌42美元，或2%，报每吨2,089美元，此前跌至两周低位2,081美元，自11月10月升至10个月高位以来已经下跌了6.5%。

周五晚些时候发布的数据显示，投机客转为净多头头寸，反映出空头回补涨势结束了，交易员表示。

3月伦敦可可收跌33英镑，或2.1%，报每吨1,574英镑。

1月罗布斯塔咖啡收跌14美元，或0.8%，报每吨1,810美元。

3月阿拉比卡咖啡收跌1.5美分，或1.2%，报每磅1.2575美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)