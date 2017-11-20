FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
纽约期市：原糖价格急挫，数据导致空头回补涨势暂歇
频道
专题
焦点：特朗普宣布朝鲜为支持恐怖主义国家 并将扩大制裁
半岛局势
焦点：特朗普宣布朝鲜为支持恐怖主义国家 并将扩大制裁
美联储主席叶伦将在鲍威尔宣誓就任下任FED主席后辞去理事职务
国际财经
美联储主席叶伦将在鲍威尔宣誓就任下任FED主席后辞去理事职务
瑞信增聘10位证券分析师 以加强和扩大中国股票研究能力
中国财经
瑞信增聘10位证券分析师 以加强和扩大中国股票研究能力
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月20日 / 晚上8点36分 / 更新于 20 小时前

纽约期市：原糖价格急挫，数据导致空头回补涨势暂歇

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦11月20日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一下跌逾2%，从前日的五个半月高位回落，因周五发布的数据显示，投机客减少空头头寸幅度大于预期，降低了未来出现更多空头回补的可能性。

3月原糖期货收跌0.39美分，或2.5%，报每磅14.98美分，低于周五触及的五个半月高位15.46美分。

美国政府周五发布的数据显示，截至11月14日当周，投机客大幅缩减原糖期货和期权净空头头寸，至五个月低位。

交易商称，全球2017/18年甚至2018/19年供应过剩前景限制上行空间。

3月白糖期货收跌5美元，或1.3%，报每吨388.80美元。

3月纽约可可收跌42美元，或2%，报每吨2,089美元，此前跌至两周低位2,081美元，自11月10月升至10个月高位以来已经下跌了6.5%。

周五晚些时候发布的数据显示，投机客转为净多头头寸，反映出空头回补涨势结束了，交易员表示。

3月伦敦可可收跌33英镑，或2.1%，报每吨1,574英镑。

1月罗布斯塔咖啡收跌14美元，或0.8%，报每吨1,810美元。

3月阿拉比卡咖啡收跌1.5美分，或1.2%，报每磅1.2575美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below