纽约期市：罗布斯塔咖啡跌至16个月低位，糖价反弹

路透纽约/伦敦11月22日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周三跌至16个月低位，受基金卖出和主要种植国越南收割且产量可能创纪录高位拖累。原糖期货价格录得近一个月以来最大单日升幅。

在周四美国感恩节假日前，市场交投清淡。

1月罗布斯塔咖啡收跌44美元，或2.4%，报每吨1,757美元，此前跌至2016年7月以来最低。

交易商称，越南在收割季出口咖啡，开盘低于前日支撑位1,800美元，触发了系统基金的技术性卖盘。

管理基金继续增加空头头寸，因越南罗布斯塔咖啡丰产，一位美国交易员表示。

3月阿拉比卡咖啡收高0.35美分，或0.3%，报每磅1.27美元。

交易所数据显示，周二未平仓合约连续第12日减少，至201,113口。

3月原糖期货收高0.4美分，或2.7%，报每磅15.28美分，为10月27日以来最大的单日涨幅，此前两日为下跌。

涨势提振价格向周五触及的五个半月高位15.46美分回升。

3月白糖期货收高6.60美元，或1.7%，报每吨393.10美元。

3月纽约可可收高14美元，或0.7%，报每吨2,124美元。

3月伦敦可可收高8英镑，或0.5%，报每吨1,591英镑。(完) (编译 刘静；审校 李军)