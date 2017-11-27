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纽约期市：罗布斯塔咖啡续跌至17个月低位，可可下跌
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2017年11月27日 / 晚上7点25分 / 1 天前

纽约期市：罗布斯塔咖啡续跌至17个月低位，可可下跌

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦11月27日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一跌至17个月低位，连续第八日走低，因投机性卖盘和预期主要种植国越南供应充裕；可可下跌，因产量前景改善。

1月罗布斯塔咖啡收跌29美元，或1.7%，报每吨1,720美元，盘中跌至次月合约2016年6月30日以来最低的1,717美元。

该合约上周下跌4.1%，截至周五未平仓合约增加近7,000口，至123,048口，因投机基金和越南生产商卖出。

3月阿拉比卡咖啡收高0.65美分，或0.5%，报每磅1.282美元。

Sucden Financial预计2017/18年全球咖啡供应短缺360万包，此前一年为过剩30万包。

3月伦敦可可收跌28英镑，或1.8%，报每吨1,541英镑。

稍早英镑兑美元走强，打压伦敦可可。

3月纽约可可收跌40美元，或1.9%，报每吨2,067美元。

两间市场承压，因有迹象显示产量可能高于之前的预估，交易员称。

3月原糖期货收跌0.06美分，或0.4%，报每磅15.39美分，此前追平上周五触及的六个月高位15.49美分，该水准可能被视为潜在技术阻力位。

3月白糖期货收跌2.30美元，或0.6%，报每吨394.80美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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