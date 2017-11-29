纽约期市：纽约可可在套利买盘推动下反弹，阿拉比卡升至七周高位

路透纽约/伦敦11月29日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三上涨，受助于纽约市场的套利买盘，伦敦可可价格也从两个月低位反弹，摆脱了稍早英镑走强带来的颓势。

阿拉比卡咖啡连续第六日攀升，至七周高位。

3月纽约可可收高57美元，或2.8%，报每吨2,106美元。

3月伦敦可可收高12英镑，或0.8%，报每磅1,538英镑，盘中跌至次月合约9月29日以来最低的1,504英镑。

纽约合约收盘较伦敦合约升水约42美元，周二约为1美元，吸引了套利买盘，交易员称。

尽管这对伦敦可可利空，但美国市场反弹给伦敦市场带来了一些外溢支撑，交易员表示。

3月阿拉比卡咖啡收高2.35美分，或1.8%，报每磅1.322美元，盘中升至10月11日以来最高的1.328美元。

ICE数据显示，未平仓合约连续第16个交易日下跌，至两个月低位的195,617口。

海关数据显示，今年迄今，越南的咖啡出口下降。

1月罗布斯塔咖啡收高23美元，或1.3%，报每吨1,766美元，在周三触及的17个月低位1,699美元之上进一步上涨。

3月原糖期货收高0.03美分，或0.2%，报每磅15.07美分。

3月白糖期货收跌10美分，或0.03%，报每吨389.30美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)