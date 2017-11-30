纽约期市：伦敦可可因英镑走强跌至两个半月低位，阿拉比卡咖啡急挫

路透纽约/伦敦11月30日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四大幅下挫 ，伦敦市场跌至两个半月低位，因英镑走高；阿拉比卡咖啡在触及七周高 位后急挫，受月末卖盘拖累。 3月伦敦可可 收跌43英镑，或2.8%，报每吨1,495英镑，盘中 跌至9月13日以来最低的1,481英镑。本月月线跌5.2%，为次月合约4月以 来的最大月线跌幅。 3月纽约可可 收跌57美元，或2.7%，报每吨2,049美元，本月下 跌1.9%。 英镑 触及两个月高位，因英国和欧盟达成脱欧协议的希望增强 。 伦敦市场大幅下挫也打压纽约市场价格，交易员称。 国际可可组织小幅下调2016-17年全球可可供应剩余预估至335,000 吨，之前的预估为371,000吨。 3月阿拉比卡咖啡 收跌3.7美分，或2.8%，报每磅1.285美元， 盘中升至七周高位的1.33美元，本月下跌0.8%。 阿拉比卡咖啡在六日连续走高后大幅下挫，跌穿位于1.3美元附近的5 0日移动均线后继续走低，因月末卖盘，交易员称。 ICE数据显示，周三未平仓合约连续17日减少，至193,678口，。 1月罗布斯塔咖啡 收跌40美元，或2.3%，报每吨1,726美元， 主要种植国越南的有利天气预计将提振供应。 11月罗布斯塔咖啡 持平于1,793美元，今日为最后一个交易日 ，较1月合约升水67美元。 3月原糖期货 收高0.01美分，或0.1%，报每磅15.08美分，缩减 稍早空头回补带动的涨幅，交易商称。 现货月合约本月上涨2.3%。 3月白糖合约 收高1.10美元，或0.3%，报每吨390.40美元。 ( 完) (编译 刘静；审校 利棣儿)