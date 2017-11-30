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纽约期市：伦敦可可因英镑走强跌至两个半月低位，阿拉比卡咖啡急挫
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2017年11月30日 / 晚上7点44分 / 更新于 11 小时前

纽约期市：伦敦可可因英镑走强跌至两个半月低位，阿拉比卡咖啡急挫

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦11月30日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四大幅下挫
，伦敦市场跌至两个半月低位，因英镑走高；阿拉比卡咖啡在触及七周高
位后急挫，受月末卖盘拖累。
    
    3月伦敦可可       收跌43英镑，或2.8%，报每吨1,495英镑，盘中
跌至9月13日以来最低的1,481英镑。本月月线跌5.2%，为次月合约4月以
来的最大月线跌幅。
    
    3月纽约可可      收跌57美元，或2.7%，报每吨2,049美元，本月下
跌1.9%。
    
    英镑      触及两个月高位，因英国和欧盟达成脱欧协议的希望增强
。
    
    伦敦市场大幅下挫也打压纽约市场价格，交易员称。
    
    国际可可组织小幅下调2016-17年全球可可供应剩余预估至335,000
吨，之前的预估为371,000吨。
    
    3月阿拉比卡咖啡      收跌3.7美分，或2.8%，报每磅1.285美元，
盘中升至七周高位的1.33美元，本月下跌0.8%。
    
    阿拉比卡咖啡在六日连续走高后大幅下挫，跌穿位于1.3美元附近的5
0日移动均线后继续走低，因月末卖盘，交易员称。
    
    ICE数据显示，周三未平仓合约连续17日减少，至193,678口，。 
    
    1月罗布斯塔咖啡       收跌40美元，或2.3%，报每吨1,726美元，
主要种植国越南的有利天气预计将提振供应。
    
    11月罗布斯塔咖啡       持平于1,793美元，今日为最后一个交易日
，较1月合约升水67美元。
    
    3月原糖期货      收高0.01美分，或0.1%，报每磅15.08美分，缩减
稍早空头回补带动的涨幅，交易商称。
    
    现货月合约本月上涨2.3%。
    
    3月白糖合约       收高1.10美元，或0.3%，报每吨390.40美元。 (
完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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