纽约期市：可可触及多月低位，因汇率和技术面走弱拖累

路透纽约/伦敦12月4日 - 洲际交易所(ICE)伦敦可可期货周一跌至三个月低位，受压于英镑稍早走强；纽约可可触及两个月低位，因连续三周走低后出现技术性卖盘信号。

3月伦敦可可收跌24英镑，或1.6%，报每吨1,465英镑，盘中跌至9月8日以来最低的1,459英镑。

稍早英镑兑美元走强，是导致价格承压的部分原因。

3月纽约可可收跌38美元，或1.9%，报每吨2,003美元，盘中触及10月2日以来最低的1,996美元。

因技术面疲弱，指标纽约合约跌穿200日移动均线切入位，在波林格区间低端之下。

美元走坚也打击纽约市场价格，美元在美国参议院周末批准税改议案后结束三连跌走势。

3月白糖期货收跌2.50美元，或0.6%，报每吨386.40美元，盘中跌至11月8日以来最低价381.40美元。

交易商称，上周五跌穿390美元关键支撑位后，市场获得下行动能。

3月原糖期货收高0.08美分，或0.5%，报每磅15.06美分。

价格徘徊在11月24日触及的六个月高位，因周五稍晚发布的数据显示，投机客转为持有原糖期货和期权的少量净多头头寸。

3月阿拉比卡咖啡收跌1.05美分，或0.8%，报每磅1.285美元。

交易所数据显示，未平仓合约连续第19日下跌，达到192,132口。

1月罗布斯塔咖啡收跌31美元，或1.8%，报每吨1,722美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)