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纽约期市：可可跌至多月低位，因作物天气改善
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#市场报道
2017年12月5日 / 晚上7点42分 / 更新于 16 小时前

纽约期市：可可跌至多月低位，因作物天气改善

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦12月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二续挫，急跌至多月低位，受累于西非作物生长条件整体改善，增加2017-18作物年连续第二年全球供应过剩前景。

3月纽约可可收跌71美元，或3.5%，报每吨1,932美元，交投旺盛，盘中跌至9月11日以来次月合约最低价1,912美元。

较伦敦市场升水从周一的约35美元下降至大约19美元。

3月伦敦可可收跌41英镑，或2.8%，报每吨1,424英镑，盘中跌至5月以来最低的1,408英镑。

两间市场连续第四日下跌，伦敦可可的14日相对强度指数跌至23的技术性超卖水平，为4月以来最低。纽约可可的14日技术强度指数跌穿32，为5月以来最低。

交易商称，当前纽约可可较伦敦可可的升水仍处于不寻常的高水准，因欧洲价格受喀麦隆可可供应打压。

1月罗布斯塔咖啡收高35美元，或2%，报每吨1,757美元，价格徘徊在上周触及的17个月低位1,699美元附近。

交易所数据显示，周一未平仓合约连续第20日下跌，至192,044口。

3月阿拉比卡咖啡收跌1.1美分，或0.9%，报每磅1.274美元。

3月原糖期货收跌0.16美分，或1.1%，报每磅14.9美分。

3月白糖期货收跌3.4美元，或0.9%，报每吨383美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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