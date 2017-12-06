纽约期市：原糖期货跌至一个月低位，伦敦可可触七个月低位

路透纽约/伦敦12月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三下跌逾2%， 至一个月低位，受累于全球供应充裕预期；伦敦可可期货跌至七个月低位 ，因担心科特迪瓦(象牙海岸)的合约违约。 汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity指数 本周迄今 急挫约3%，是软商品市场价格承压的部分原因。 3月原糖期货 收跌0.45美分，或3%，报每磅14.45美分，为11月 7日以来最低，也录得9月底以来最大单日跌幅，市场交投旺盛。 3月白糖期货 收跌7.70美元，或2%，报每吨375.30美元，为一 个月低位。 3月伦敦可可 收跌16英镑，或1.1%，报每吨1,408英镑，盘中 跌至5月4日以来最低的1,405英镑，14日相对强弱指标跌至约22的4月以来 最超卖水平。 3月纽约可可 收跌26美元，或1.4%，报每吨1,906美元，为三 个月低位，14日相对强弱指标跌至约30的4月以来最超卖水平。 交易商称，主要种植国科特迪瓦出口商可能再次违约，吸引了投机性 卖盘，但该国咖啡可可协会晚些时候称这种说法是“毫无根据的谣言”。 3月阿拉比卡咖啡 收跌1.3美分，或1%，报每磅1.261美元，连 续第三日下跌。 交易所数据显示，未平仓合约连续第21日减少，至191,144口。 1月罗布斯塔咖啡 收高1美元，或0.06%，报每吨1,758美元。( 完) (编译 刘静；审校 利棣儿)