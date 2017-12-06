FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
纽约期市：原糖期货跌至一个月低位，伦敦可可触七个月低位
频道
专题
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
数据观测
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
深度分析
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
国际财经
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#市场报道
2017年12月6日 / 晚上7点35分 / 更新于 19 小时前

纽约期市：原糖期货跌至一个月低位，伦敦可可触七个月低位

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦12月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三下跌逾2%，
至一个月低位，受累于全球供应充裕预期；伦敦可可期货跌至七个月低位
，因担心科特迪瓦(象牙海岸)的合约违约。
    
    汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity指数         本周迄今
急挫约3%，是软商品市场价格承压的部分原因。
    
    3月原糖期货      收跌0.45美分，或3%，报每磅14.45美分，为11月
7日以来最低，也录得9月底以来最大单日跌幅，市场交投旺盛。
    
    3月白糖期货       收跌7.70美元，或2%，报每吨375.30美元，为一
个月低位。
    
    3月伦敦可可       收跌16英镑，或1.1%，报每吨1,408英镑，盘中
跌至5月4日以来最低的1,405英镑，14日相对强弱指标跌至约22的4月以来
最超卖水平。
    
     3月纽约可可      收跌26美元，或1.4%，报每吨1,906美元，为三
个月低位，14日相对强弱指标跌至约30的4月以来最超卖水平。
    
    交易商称，主要种植国科特迪瓦出口商可能再次违约，吸引了投机性
卖盘，但该国咖啡可可协会晚些时候称这种说法是“毫无根据的谣言”。
    
    3月阿拉比卡咖啡      收跌1.3美分，或1%，报每磅1.261美元，连
续第三日下跌。
    
    交易所数据显示，未平仓合约连续第21日减少，至191,144口。
    
    1月罗布斯塔咖啡       收高1美元，或0.06%，报每吨1,758美元。(
完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below