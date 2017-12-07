纽约期市：阿拉比卡咖啡跌至五个半月低位，原糖期货降至五周低位

路透纽约/伦敦12月7日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四急 挫逾3%，至五个半月低位，原糖期货跌至五周低位，因巴西货币急挫打压 价格。 可可期货在技术超卖领域进一步下陷，因价格续跌至多月低位，与跟 踪19种核心商品价格的汤森路透CoreCommodity指数 跌至七周低 位的走势一致。 3月伦敦可可 收跌3.2美分，或2.5%，报每磅1.229美元，盘中 跌至6月23日以来最低的1.221美元。 ICE数据显示，周三未平仓合约增加逾2,000口，至193,248口，为22 个交易日来首次增加。 巴西货币雷亚尔 兑美元大幅下挫，导致卖压，交易员称。 1月罗布斯塔咖啡 收跌28美元，或1.59%，报每吨1,730美元。 3月原糖 收跌0.14美分，或1%，报每磅14.31美分，盘中跌至现 货月合约11月2日以来最低。 3月白糖期货 收跌4.10美元，或1.1%，报每吨371.20美元。 3月伦敦可可 收跌17英镑，或1.2%，报每吨1,391英镑，此前 跌至七个月低位的1,386英镑。 3月纽约可可 收跌26英镑，或1.4%，报每吨1,880英镑，盘中跌 至8月24日以来最低。(完) (编译 刘静；审校 李军)