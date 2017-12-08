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纽约期市：原糖期货续跌至六周低位，可可反弹
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#市场报道
December 8, 2017 / 7:30 PM / in a day

纽约期市：原糖期货续跌至六周低位，可可反弹

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦12月8日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至六周低位，为连续第四个交易日下跌，因交易员聚焦全球供应充裕及技术信号疲弱；可可价格从多月低位反弹。

3月原糖期货收跌0.26美分，或1.8%，报每磅14.05美分，盘中跌至10月24日以来最低的13.97美分。

本周该合约下跌6.2%，为四个月来的最大周度跌幅。

交易商指出，全球供应过剩预期和技术性卖出信号是急挫的原因，此前价格跌穿50日移动均线切入位，逼近14日相对强弱指标显示的技术超卖区间。

巴西货币雷亚尔兑美元下跌也给市场增加压力，因为鼓励生产商卖出。

3月合约较5月合约升水SBH8-K9收报0.08美分，高于上周的0.04美分。

3月白糖期货收跌4.40美元，或1.2%，报每吨366.80美元。

3月伦敦可可收高18英镑，或1.3%，报每吨1,409英镑，盘中触及次月合约4月20日以来最低的1,377英镑。

交易商称，市场受助于需求增长和全球供应过剩规模小于预期。

3月纽约可可收高7美元，或0.4%，报每吨1,887美元，盘中跌至8月24日以来最低的1,860美元。本周该合约为连续第四周下跌。

3月阿拉比卡咖啡收跌0.3美分，或0.2%，报每磅1.226美元，盘中跌至五个半月低位1.219美元。本周下跌5.4%，为8月以来最大周线跌幅。

1月罗布斯塔咖啡收高20美元，或1.2%，报每吨1,750美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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