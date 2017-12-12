纽约期市：原糖和阿拉比卡咖啡下跌，因巴西雷亚尔走低

路透纽约/伦敦12月12日 - 洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡期货周二续跌至多月低位，受压于主要种植国巴西的货币走低；可可价格下挫，因预期供应充裕。

市场徘徊在14日相对强弱指标(RSI)的技术性超卖水准附近。

3月原糖期货收跌0.18美分，或1.3%，报每磅13.77美分，盘中跌至近月合约9月底以来的最低水平13.7美分。

巴西雷亚尔兑美元下跌，鼓励生产商卖出以提高本币收益，交易员表示。

技术面变弱也给市场增添压力，因价格连续第六日下跌，并跌穿了位于14美分的心理支撑位，交易员称。

3月白糖合约收跌3.60美元，或1%，报每吨361.90美元。

3月阿拉比卡咖啡收跌1.55美分，或1.3%，报每磅1.1845美元，盘中跌至五个半月低位的1.183美元。

这是该合约连续第七日下跌，技术面转弱，交易员称。

1月罗布斯塔咖啡收跌40美元，或2.3%，报每吨1,688美元。

3月伦敦可可收跌25英镑，或1.8%，报每吨1,404英镑。

市场在上日大涨后进行整固，一波投机性空头回补令价格摆脱上周触及的七个半月低位，交易员关注主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)可能出现违约，该国可可豆到港速度加快等隐忧。

12月合约收盘较3月合约贴水33英镑，周一为贴水100英镑。

3月纽约可可收跌45美元，或2.4%，报每吨1,867美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)