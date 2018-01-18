纽约期市：原糖期货触及三个半月低位，纽约可可从六周高位回落

路透纽约/伦敦1月18日 - 原糖期货周四延续急跌走势，触及三个半月低位，跌入技术性超卖区域，因全球供应充裕预期打压价格。纽约可可从六周高位回落。

3月原糖期货收跌0.34美分，或2.5%，报每磅13.08美分，盘中跌至9月27日以来最低13.02美分。

该合约的14日相对强弱指标在25左右，为6月以来最严重超卖水准。

自1月3日触及五周高位后，原糖期价在过去10日累计下跌逾14%，期间未平仓合约急增。

洲际交易所(ICE)数据显示，周三未平仓合约跳增近2.2万口，至84.5579万口。

交易商称，对全球供应过剩的担忧重压价格，因预期泰国、欧盟、巴基斯坦和印度丰产。

3月白糖期货收跌7.80美元，或2.2%，报每吨353.10美元，盘中跌至2015年9月以来最低352.80美元。

3月纽约可可期货收跌1美元，或0.05%，报每吨1,984美元，盘中升至12月4日以来最高2,011美元。

3月伦敦可可收跌14英镑，或1%，报每吨1,403英镑。

3月阿拉比卡咖啡期货收跌2美分，或1.6%，报每磅1.211美元。3月罗布斯塔咖啡期货收高24美元，或1.4%，报每吨1,793美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)