纽约期市：可可因技术面利空下跌，碾压数据疲弱带动抛盘

路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周五从上日触及的六周高位下跌，因北美需求数据意外下降，技术信号利空。

阿拉比卡咖啡和原糖期货上涨。

3月纽约可可收跌53美元，或2.67%，报每吨1,931美元，此前北美碾压数据疲弱促使投机客卖出。周四该合约触及六周高位2,011美元。

3月伦敦可可收跌23英镑，或1.64%，报每吨1,380英镑。

去年第四季北美可可碾压数据意外下降，去年全年碾压量降至五年低位。

尽管交易商称下降可能源于一家芝加哥工厂的两起火灾，但数据还是令普遍预期碾压量增加1-3%的市场参与者感到失望。

上周，200日移动均线升穿50日移动均线，技术面上形成所谓的死亡交叉，此后价格承压。

3月原糖期货收高0.17美分，或1.30%，报每磅13.25美分，盘中追平周四触及的9月底以来最低13.02美分后反弹。

本周指标期货下跌6.6%，为8月以来的最大跌幅。

3月白糖期货收高40美分，或0.11%，报每吨353.50美元，盘中触及合约低位351.70美元。

近月阿拉比卡咖啡收高0.15美分，或0.12%，报每磅1.2125美元，盘中触及2017年12月以来最低的1.1960美元。

3月罗布斯塔咖啡收跌37美元，或2.06%，报每吨1,756美元，在周四价格触及一个半月高位1,794美元后，生产商对冲和投机客卖出。(完) (编译 刘静；审校 李军)