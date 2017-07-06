纽约期市：可可期货下跌，因预期供应充裕

路透纽约/伦敦7月6日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四下跌，因交易员将注意力转向供应充裕和需求疲弱的预期，原糖期货跟随大宗商品市场走势上涨，因美元下挫。

9月伦敦可可收跌21英镑，或1.4%，报每吨1,513英镑。

9月纽约可可收跌20美元，或1%，报每吨1,927美元，连续第二日略低于50日移动均线切入位。

纽约市场未能触及1,950美元价位给价格带来压力，“每年的这个月这个价位就像一个磁铁”，RJO Futures资深市场策略师Peter Mooses称。

“同时，主要种植区的大量降雨，可能会损害当前的作物，但对产量增加和价格下跌的长期预期有利，”Mooses称。

10月原糖期货收高0.2美分，或1.5%，报每磅13.92美分，在前两日的交易区间内波动。

汤森路透跟着的19种核心商品价格指数CoreCommodity最高升0.8%，过去九个交易日里有八日上涨。

10月白糖期货收高2.20美元，或0.6%，报每吨389.10美元。

8月合约较10月合约溢价LSUZ7-V7日高升至28.80美元，为合作最高水平，远高于6月底时的16.10美元。

9月罗布斯塔咖啡收跌7美元，或0.3%，报每吨2,150美元。

罗布斯塔咖啡比阿拉比卡咖啡期货价格低约32美分，接近上月触及的至少2008年以来最低的约24美分低位。相比而言，低等级阿拉比卡咖啡种类在实货市场上价格低约40美分。

9月阿拉比卡咖啡收跌0.9美分，或0.7%，报每磅1.291美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)