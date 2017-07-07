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纽约期市：纽约可可创两周半最大跌幅,受商品市场遭抛售和美元上涨打击
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2017年7月7日 / 晚上7点00分 / 1 个月前

纽约期市：纽约可可创两周半最大跌幅,受商品市场遭抛售和美元上涨打击

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦7月7日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周五下跌，
跌幅创两周半最大，因承受汇率驱动的卖盘压力，以及油价下跌带动商品
市场普遍走软。
    
    原糖逆转跌势收高，因交易员空头回补，罗布斯塔咖啡回落。
    
    9月纽约可可      收跌55美元，或2.85%，报每吨1,872美元，延续
了三日跌势，本周挫3.5%。
    
    9月伦敦可可       也下跌，收盘下跌24英镑，或1.6%，报每吨1,48
9英镑。伦敦可可跌幅小于纽约可可，因英镑兑美元下跌，令伦敦可可卖
盘少于纽约可可。
    
    9月罗布斯塔咖啡         收跌39美元，或1.8%，报每吨2,111美元
，盘中触及一周低位的2,099美元。
    
    9月阿拉比卡咖啡      也下跌，收盘挫0.2美分，或0.2%，报每磅1.
289美元，但本周升2.5%。
    
    10月原糖期货      收高0.23美分，或1.7%，报每磅14.15美分，逆
转了稍早的跌势，突破了约14美分的阻力位。

    近月合约      连续第二周上涨，录得六个月来最大的两周升幅。
    
    供应充裕仍重压市场，巴西、印度和泰国的天气对作物有利，燃点了
2017/18作物季供应过剩的预期。
    
    8月白糖期货       收高2.20美元，或0.5%，报每吨418.10美元。(
完) (编译 刘静；审校 李军)

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