纽约期市：纽约可可创两周半最大跌幅,受商品市场遭抛售和美元上涨打击

路透纽约/伦敦7月7日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周五下跌， 跌幅创两周半最大，因承受汇率驱动的卖盘压力，以及油价下跌带动商品 市场普遍走软。 原糖逆转跌势收高，因交易员空头回补，罗布斯塔咖啡回落。 9月纽约可可 收跌55美元，或2.85%，报每吨1,872美元，延续 了三日跌势，本周挫3.5%。 9月伦敦可可 也下跌，收盘下跌24英镑，或1.6%，报每吨1,48 9英镑。伦敦可可跌幅小于纽约可可，因英镑兑美元下跌，令伦敦可可卖 盘少于纽约可可。 9月罗布斯塔咖啡 收跌39美元，或1.8%，报每吨2,111美元 ，盘中触及一周低位的2,099美元。 9月阿拉比卡咖啡 也下跌，收盘挫0.2美分，或0.2%，报每磅1. 289美元，但本周升2.5%。 10月原糖期货 收高0.23美分，或1.7%，报每磅14.15美分，逆 转了稍早的跌势，突破了约14美分的阻力位。 近月合约 连续第二周上涨，录得六个月来最大的两周升幅。 供应充裕仍重压市场，巴西、印度和泰国的天气对作物有利，燃点了 2017/18作物季供应过剩的预期。 8月白糖期货 收高2.20美元，或0.5%，报每吨418.10美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)