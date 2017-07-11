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纽约期市：可可期货续跌，交易员未理会强劲需求数据
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2017年7月11日 / 晚上7点10分 / 25 天前

纽约期市：可可期货续跌，交易员未理会强劲需求数据

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦7月11日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周二连续第五日下跌，触及两个月低位，因供应过剩预期盖过了强劲需求数据带来的影响。

糖和咖啡期货也下滑。

9月纽约可可低见1,791美元，收盘下跌21美元，或1.14%，报每吨1,817美元，受压于主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)生产步伐强劲。

9月伦敦可可触及两个月低位的1,424英镑，收盘下跌13英镑，或0.89%，报每吨1,452英镑。

可可价格下跌，因投机客聚焦未来供应过剩，继续大举抛售，未理会欧洲和科特迪瓦的稳固需求数据。

周二发布的数据显示，欧洲第二季可可加工量同比增长2.1%，至33.185万吨，符合交易商增长2-3%的预期。

周二发布的数据还显示，截至6月底，科特迪瓦可可加工量同比增长14%，至38.9万吨。

德国第二季可可加工量减少2.94%。

10月原糖期货 收跌0.12美分，或0.88%，报每磅13.44美分，周一，空头回补带动的涨势将价格推至四周高位的14.39美分。

8月白糖期货收跌2.80美元，或0.7%，报每吨402.20美元。

9月罗布斯塔咖啡收跌28美元，或1.33%，报每吨2,072美元。

9月阿拉比卡咖啡收跌1.7美分，或1.32%，报每磅1.269美元，此前触及一周低位的1.258美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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