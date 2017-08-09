纽约期市：阿拉比卡咖啡期货逼近四个半月高位，原糖连跌第七日

路透纽约/伦敦8月9日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三徘徊在四个半月高位之下，之前，对最大种植国巴西供应的忧虑扶助带动价格上涨超过25%，进入技术性超买水准，后市场稍作喘息。

原糖期货连跌第七日，触及四周低位。纽约可可跌至两周低位，部分市场人士指出，由于美朝紧张局势升级，出现避险卖盘。

9月阿拉比卡咖啡期货收跌0.1美分，或0.07%，报每磅1.4265美元，之前逼近前日触及的四个半月高位1.4375美元。

交易所数据显示，自现货月合约从6月底开始其高达27%的涨势以来，阿拉比卡咖啡期货未平仓合约已累计减少逾1.3万口，周二总计为205,335口。

这表明，此轮涨势可能受空头回补驱动，而非市场建立新多头头寸。

现货月合约的14日相对强弱指标升至70，进入技术性超买区域。

9月罗布斯塔咖啡期货收跌28美元，或1.3%，报每吨2,136美元。

10月原糖期货收跌0.14美分，或1%，报每磅13.64美分，盘中跌至现货月合约自7月13日以来最低13.59美分。

10月白糖期货收跌2.60美元，或0.7%，报每吨377.90美元。

12月纽约可可期货收挫23美元，或1.1%，报每吨2,005美元，盘中跌之后7月27日以来最低1,983美元。

9月伦敦可可期货收挫19英镑，或1.2%，报每吨1,557英镑。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)