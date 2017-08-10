纽约期市：原糖连跌第八日，10月较3月合约贴水创合约最高水平

路透纽约/伦敦8月10 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四连跌第八日，10月较3月合约贴水触及合约最高水平，因交易商关注巴西甘蔗压榨量巨大的预期。

白糖期货跌至近两年最低，纽约可可触及两周低位。咖啡期货也回落，加入商品市场的普跌走势。

10月原糖期货收跌0.4美分，或2.9%，报每磅13.24美分，盘中触及6月29日以来最低13.2美分。

该合约连跌八日，期间累计下跌约11%。

10月合约较3月合约贴水为0.91美分，为合约期内最高水平。

交易商指出，预期巴西甘蔗行业机构Unica将发布的数据显示，中南部地区7月下半月甘蔗压榨量巨大。

10月白糖期货收跌11.40美元，或3%，报每吨366.50美元，盘中跌至2015年9月以来最低365.50美元。

12月纽约可可期货收挫40美元，或2%，报每吨1,965美元，盘中跌至7月27日以来最低1,954美元。

9月伦敦可可期货收跌19英镑，或1.2%，报每吨1,538英镑。

12月阿拉比卡咖啡期货收挫4.15美分，或2.8%，报每磅1.42美元。9月罗布斯塔咖啡期货收跌46美元。或2.2%，报每吨2,090美元，盘中跌至6月29日以来最低2,083美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)